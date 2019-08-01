Зеновій Холоднюк. Фото: Чорна Мітка

https://racurs.ua/ua/n125072-genprokuratura-vyklykala-na-dopyt-glavu-derjavnoyi-sudovoyi-administraciyi-dokument.html

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Генеральна прокуратура України викликала на допит главу Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.

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Посадовця прокурори заслухають у якості свідка. Холоднюка 9 серпня 2019 року чекають у приміщенні управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури. Про це сьогодні повідомила прес-служба ГП.

Холоднюк фігурує як свідок у кримінальному провадженні № 42014100020000046 від 25 лютого 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень), ч. 1 ст. 375 (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови), ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 9 квітня детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури влаштували обшуки у приміщеннях Державної судової адміністрації України в Києві. Тоді співробітники антикорупційних відомств перевіряли факт можливого привласнення коштів під час закупівлі оргтехніки для потреб судів України за кошти державного бюджету.

Слідчі дії тривали у рамках ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Обшукували й кабінет голови Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка.