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У Нідерландах ввели заборону на носіння паранджі. Фото: Meduza

У Нідерландах ввели заборону на носіння паранджі

1 сер 2019, 19:25
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У Нідерландах тепер штрафуватимуть людей, які носять паранджу. Дана заборона вступив у силу з четверга, 1 серпня.

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З сьогоднішнього дня у країні буде діяти заборона на носіння елементів одягу, які закривають обличчя. До таких відносяться паранджа і нікаб, а також балаклави, шоломи і маски. Про це повідомляє DW.

Носити такі деталі одягу не можна буде у публічних місцях і державних установах. Таким чином, якщо жінка з’явиться в паранджі у громадському місці, то співробітники правоохоронних органів зможуть вимагати від неї відкрити обличчя.

У разі, якщо особа відмовиться виконувати цю вимогу, їй можуть виписати штраф у розмірі від 150 євро і заборонити входити до будівлі. Деякі установи, такі як лікарні і громадський транспорт, вже заявили, що цієї заборони дотримуватися не збираються.

До речі, аналогічні заборони вже діють в таких країнах, як Франція, Данія, Бельгія, Болгарія і Австрія.

Нагадаємо, що заборонити носіння одягу, що закриває обличчя, хотіли в Нідерландах ще з 1 липня. Спори з цього питання ведуться у країні вже 14 років, і тільки зараз заборона все-таки вступила в силу.


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