В Нидерландах ввели запрет на ношение паранджи. Фото: Meduza

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В Нидерландах теперь будут штрафовать людей, которые носят паранджу. Данный запрет вступил в силу с четверга, 1 августа.

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С сегодняшнего дня в стране будет действовать запрет на ношение элементов одежды, которые закрывают лицо. К таким относятся паранджа и никаб, а также балаклавы, шлемы и маски. Об этом сообщает DW.

Носить такие детали одежды нельзя будет в публичных местах и государственных учреждениях. Таким образом, если женщина появится в парандже в общественном месте, то сотрудники правоохранительных органов смогут потребовать от нее открыть лицо.

В случае, если человек откажется выполнять данное требование, ему могут выписать штраф в размере от 150 евро и запретить входить в здание. К слову, некоторые учреждения, такие как больницы и общественный транспорт, заявили, что данного запрета придерживаться не собираются.

К слову, аналогичные запреты уже действуют в таких странах, как Франция, Дания, Бельгия, Болгария и Австрия.

Напомним, что запретить ношение одежды, закрывающей лицо, хотели в Нидерландах еще с 1 июля. Споры по данному вопросу ведутся в стране уже 14 лет, и только сейчас запрет все-таки вступил в силу.

Новости Европы: в Нидерландах ввели запрет на ношение паранджи