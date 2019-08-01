В Британии эвакуировали город из-за последствий непогоды. Фото: УНН

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Ракурс

В Британии эвакуируют целый город под Манчестером, так как опасаются разрушения дамбы после сильных дождей, прошедших на территории страны накануне.

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В местной полиции сообщили, что из-за угрозы прорыва дамбы небольшой городок Уэйли Бридж в районе Хай-Пик подлежит полной эвакуации. Об этом информирует «Украинская правда» со ссылкой на сообщение Independent.

Местным жителям правоохранители порекомендовали взять с собой своих домашних животных и необходимые медикаменты, так как длительность эвакуации пока неизвестна.

По сообщению агентства по охране окружающей среды, в результате поступления воды из водохранилища может резко подняться уровень воды в реке Гойт. Риск возможного наводнения может представлять собой опасность для местных жителей.

Напомним, что сегодня по территории Китая ударило стихийное бедствие. В стране бушует седьмой в этом году тайфун «Випха», в эпицентре которого скорость ветра достигала 23 м/с. На северо-востоке страны вследствие непогоды пострадали около 757,9 тыс. человек.