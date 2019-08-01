Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Британії евакуювали місто через наслідки негоди. Фото: УНН

У Британії евакуювали місто через наслідки негоди (ФОТО)

1 сер 2019, 19:06
999

У Британії евакуюють ціле місто під Манчестером, оскільки побоюються руйнування дамби після сильних дощів, що пройшли на території країни напередодні.

Loading...

У місцевій поліції повідомили, що через загрозу прориву дамби невелике містечко Уейл Бридж у районі Хай-Пік підлягає повній евакуації. Про це інформує «Українська правда» із посиланням на повідомлення Independent.

Місцевим жителям правоохоронці порекомендували взяти з собою своїх домашніх тварин і необхідні медикаменти, так як тривалість евакуації поки невідома.

За повідомленням агентства з охорони навколишнього середовища, у результаті надходження води з водосховища може різко піднятися рівень води у річці Гойт. Ризик можливої повені може становити небезпеку для місцевих жителів.

У Британії евакуювали місто через наслідки негоди. Фото: Independent

Нагадаємо, що сьогодні по території Китаю вдарило стихійне лихо. У країні бушує сьомий у цьому році тайфун «Віпха», в епіцентрі якого швидкість вітру досягала 23 м/с. На північному сході країни внаслідок негоди постраждали близько 757,9 тис. осіб.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Кравцов: «Укрзалізниця» відмовиться від купівлі рушників та вишиванок на суму 1,53 млн грн

Керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов наказав скасувати закупівлю вишиванок та вишитих рушників на суму 1,53 млн грн. Крім того, доручено провести аудит філії «Центр сервісного забезпечення»

Новини України
18:01

День Незалежності у Києві відзначать двома маршами — домовленість ветеранів із Зеленським (ФОТО)

День Незалежності у Києві відзначатимуть двома маршами, про це є домовленість ветеранських організацій зі Офісом президента України Володимира Зеленського

Новини України
17:39

Інститут нацпам’яті оскаржив рішення суду про перейменування київських проспектів Бандери і Шухевича (ДОКУМЕНТ)

Інститут нацпам’яті подав апеляційну скаргу на рішення ОАСК щодо повернення київським проспектам Бандери та Шухевича колишніх назв Московський та Генерала Ватутіна

Новини України
15:36
Новини партнерів
Загрузка...