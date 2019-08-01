У Британії евакуювали місто через наслідки негоди. Фото: УНН

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У Британії евакуюють ціле місто під Манчестером, оскільки побоюються руйнування дамби після сильних дощів, що пройшли на території країни напередодні.

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У місцевій поліції повідомили, що через загрозу прориву дамби невелике містечко Уейл Бридж у районі Хай-Пік підлягає повній евакуації. Про це інформує «Українська правда» із посиланням на повідомлення Independent.

Місцевим жителям правоохоронці порекомендували взяти з собою своїх домашніх тварин і необхідні медикаменти, так як тривалість евакуації поки невідома.

За повідомленням агентства з охорони навколишнього середовища, у результаті надходження води з водосховища може різко піднятися рівень води у річці Гойт. Ризик можливої повені може становити небезпеку для місцевих жителів.

Нагадаємо, що сьогодні по території Китаю вдарило стихійне лихо. У країні бушує сьомий у цьому році тайфун «Віпха», в епіцентрі якого швидкість вітру досягала 23 м/с. На північному сході країни внаслідок негоди постраждали близько 757,9 тис. осіб.