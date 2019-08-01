Російський співак Єгор Крід. Фото: Муз-ТВ

https://racurs.ua/ua/n125069-sbu-zaboronyla-v-yizd-v-ukrayinu-rosiyskomu-spivaku-iegoru-kridu.html

Ракурс

Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну російському співаку Єгору Кріду.

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Артист не зможе потрапити до України щонайменше найближчих три роки. Заборона на в’їзд діятиме до 2021 року. Про це повідомили в прес-центрі української спецслужби у відповідь на інформаційний запит «112 Україна».

Стосовно запитуваного вами громадянина Російської Федерації (Єгора Миколайовича Булаткіна) повідомляємо, що в лютому 2016 року СБ України ухвалено рішення щодо заборони в’їзду йому на територію України строком на 5 років", — цитує телеканал відповідь з СБУ.

У березні 2019 року Єгору Кріду теж було відмовлено у в’їзді в Україну. Тоді виявилося, що Крід з 2015 року неодноразово з концертами бував в окупованому Російською Федерацією Криму. Востаннє Крід виступав на території анексованого півострова у липні 2019 року. На власній сторінці в Instagram співак публікував фото на тлі кримських пейзажів.

Нагадаємо, у червні російському музиканту з гурту «Бахит-компот» заборонили в’їзд в Україну. Прикордонники з’ясували, що в 2016 році громадянин РФ здійснив в’їзд на тимчасову окуповану територію України, зокрема, відвідав окупований Донецьк, без отримання дозволу в української сторони.