Російському музиканту заборонили в’їзд до України на три роки. Фото: Рюмочная

https://racurs.ua/ua/n123041-rosiyskomu-muzykantu-zaboronyly-v-yizd-do-ukrayiny-na-try-roky-foto-rumochnaya.html

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В’їзд до України заборонили російському музиканту з гурту «Бахит-компот». Приводом для заборони стали його поїздки в окупований Донецьк поза українськими пунктами пропуску.

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Гітарист прилетів в аеропорт «Київ» («Жуляни») напередодні, повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

Під час перевірки документів росіянина прикордонники виявили, що в 2016 році він здійснив в’їзд на тимчасову окуповану територію України, зокрема, відвідав окупований Донецьк, без отримання дозволу в української сторони.

З огляду на це порушення музиканту «Бахит-компот» заборонили в’їзд до України на три роки і зворотним рейсом повернули до Мінська.

Відомо також, що з початку 2019 року прикордонники відмовили у перетині українського кордону 20 діячам культури і мистецтва з Росії, які порушили законодавство України.