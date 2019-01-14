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Ракурс
Одне з татуювань Сергія Полуніна, фото: instagram.com/sergeipolunin/

Паризька опера відмовилася від співпраці з артистом балету, який зробив татуювання з Путіним (ФОТО)

14 січ 2019, 22:36
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Паризька національна опера сьогодні оприлюднила рішення відмовитися від співпраці з 29-річним російським танцюристом Сергієм Полуніним, який повинен був грати в опері «Лебедине озеро».

Причиною такого рішення називаються висловлювання артиста, які суперечать цінностям Паризької опери, повідомляє радіостанція RFI з посиланням на AFP.

Полунін встиг «прославитися» своїми сексистськими заявами в соцмережах, вихвалянням президента РФ Володимира Путіна і негативними висловлюваннями щодо людей із зайвою вагою.

Так, 11 січня Полунін опублікував у своєму Інстаграмі заклик бити повних людей, щоб в такий спосіб мотивувати їх скинути вагу. Це повідомлення він також супроводжував перекладом на англійську мову. Щоправда, незабаром, отримавши безліч негативних відгуків, видалив його.

Наприкінці грудня Полунін зробив в Інстаграмі іншу скандальну заяву — щодо чоловіків, жінок і балету.

Полунін народився в Херсоні. У 2018 році він отримав російське громадянство. Напередодні цієї події танцюрист опублікував фотографію великого татуювання з Путіним на своєму тілі.

Напередодні Різдва цього року Полунін знову поділився знімком цього тату і закликав підписників помолиться за Путіна.

Нагадаємо, у 2017 році журнал «Фокус» вніс Полуніна в список сотні найвпливовіших людей України.


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