Парижская опера отказалась от сотрудничества с артистом балета, сделавшим татуировку с Путиным (ФОТО)

Одна из татуировок Сергея Полунина, фото: instagram.com/sergeipolunin/

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Racurs.ua

Парижская национальная опера сегодня обнародовала решение отказаться от сотрудничества с 29-летним российским танцором Сергеем Полуниным, который должен был играть в опере «Лебединое озеро».

Причиной такого решения называются высказывания артиста, которые противоречат ценностям Парижской оперы, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на AFP.

Полунин успел «прославится» своими сексистскими заявлениями в соцсетях, восхвалением президента РФ Владимира Путина и негативными высказываниями в отношении людей с лишним весом.

Так, 11 января Полунин опубликовал в своем Инстаграме призыв бить полных людей, чтобы таким образом мотивировать их сбросить вес. Это сообщение он также сопроводил переводом на английский язык. Правда, вскоре, получив множество негативных отзывов, удалил его.

В конце декабря Полунин сделал в Инстаграме другое скандальное заявление — относительно мужчин, женщин и балета.

Полунин родился в Херсоне. В 2018 году он получил российское гражданство. Накануне этого события танцор опубликовал фотографию большой татуировки с Путиным на своем теле.

Накануне Рождества этого года Полунин снова поделился снимком этого тату и призвал подписчиков помолится за Путина.

Напомним, в 2017 году журнал «Фокус» внес Полунина в список сотни самых влиятельных людей Украины.