Российскому музыканту запретили въезд в Украину на три годаhttps://racurs.ua/n123041-rossiyskomu-muzykantu-zapretili-vezd-v-ukrainu-na-tri-goda.htmlРакурс
Въезд в Украину запретили российскому музыканту из группы «Бахыт-компот». Поводом для запрета стали его поездки в оккупированный Донецк вне украинских пунктов пропуска.
Гитарист прилетел в аэропорт «Киев» («Жуляны») накануне, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Во время проверки документов россиянина пограничники обнаружили, что в 2016 году он въехал на временно оккупированную территорию Украины, в частности, посетил оккупированный Донецк, без получения разрешения украинской стороны.
Учитывая это нарушение, музыканту «Бахыт-компот» запретили въезд в Украину на три года и обратным рейсом вернули его в Минск.
Известно также, что с начала 2019 года пограничники отказали в пересечении украинской границы 20 деятелям культуры и искусства из России, нарушившим законодательство Украины.