Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российскому музыканту запретили въезд в Украину на три года. Фото: Рюмочная

Российскому музыканту запретили въезд в Украину на три года

11 июн 2019, 15:55
999

Въезд в Украину запретили российскому музыканту из группы «Бахыт-компот». Поводом для запрета стали его поездки в оккупированный Донецк вне украинских пунктов пропуска.

Loading...

Гитарист прилетел в аэропорт «Киев» («Жуляны») накануне, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Во время проверки документов россиянина пограничники обнаружили, что в 2016 году он въехал на временно оккупированную территорию Украины, в частности, посетил оккупированный Донецк, без получения разрешения украинской стороны.

Учитывая это нарушение, музыканту «Бахыт-компот» запретили въезд в Украину на три года и обратным рейсом вернули его в Минск.

Известно также, что с начала 2019 года пограничники отказали в пересечении украинской границы 20 деятелям культуры и искусства из России, нарушившим законодательство Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Увольнения в СБУ: Зеленский отправил в отставку двух заместителей главы и шесть начальников областных управлений

Президент Зеленский 11 июня уволил двух заместителей председателя Службы безопасности Украины и шесть начальников областных управлений СБУ

Новости Украины
17:07
Новости партнеров
Загрузка...