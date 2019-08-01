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Україна потрапила у першу п'ятірку Європи за встановленням вітроелектростанцій. Фото: ITC

Україна потрапила у першу п’ятірку Європи за встановленням вітроелектростанцій

1 сер 2019, 18:46
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Україна посіла п’яте місце серед країн Європи за кількістю встановлених нових вітроелектростанцій за першу половину 2019 року.

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Всього за перше півріччя цього року у нашій країні було встановлено вітроелектростанцій загальною потужністю 262 мегават. Про це повідомляє Espreso. tv із посиланням на дані асоціації власників вітроелектростанцій Wind Europe.

Для порівняння, за цей же період у всій Європі введено в експлуатацію вітроелектростанцій потужністю 4,9 гігават, з яких 2,97 гігават — це вітряки, які встановлені на суші, інші — на воді.

На першій позиції цього рейтингу опинилася Франція — на території цієї країни за перші шість місяців 2019 року було встановлено вітроелектростанцій на 523 мегават. Друге місце рейтингу зайняла Швеція зі встановленими вітряками потужністю 459 мегават. У п’ятірку кращих також увійшли Німеччина і Італія, які встановили вітроелектростанції загальною потужністю близько 287 мегават.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території України буде побудована нова сонячна електростанція потужністю 150 мегават норвезькою компанією Scatec Solar. На будівництво об'єкту планується виділити не менше 180 млн євро.


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