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Затримали на хабарі посадовця. Фото: РБК-Україна

На хабарі затримали посадовця Держпродспоживслужби з Хмельницької області (ФОТО)

1 сер 2019, 18:30
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На хабарі в Хмельницькій області погорів завідувач сектору реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби.

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Посадовець вимагав від місцевого мешканця 26 тис. грн. За ці гроші він обіцяв зареєструвати саморобну сільськогосподарську техніку під виглядом заводської з порушенням встановленого законодавством порядку. Про це 1 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Посередником у корупційній схемі був знайомий держслужбовця. Обох зловмисників затримали під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Затриманим вже оголосили про підозру у скоєнні злочину.

Вилучений хабар. Фото: СБУ

Нагадаємо, в Києві на хабарі 2 тис. дол. затримали прокурора місцевого відомства. За неправомірну вигоду він обіцяв обвинуваченому звільнити його від покарання у виді позбавлення волі.

Джерело: Ракурс


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