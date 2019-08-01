Затримали на хабарі посадовця. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n125067-na-habari-zatrymaly-posadovcya-derjprodspojyvslujby-z-hmelnyckoyi-oblasti-foto.html

Ракурс

На хабарі в Хмельницькій області погорів завідувач сектору реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби.

Loading...

Посадовець вимагав від місцевого мешканця 26 тис. грн. За ці гроші він обіцяв зареєструвати саморобну сільськогосподарську техніку під виглядом заводської з порушенням встановленого законодавством порядку. Про це 1 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Посередником у корупційній схемі був знайомий держслужбовця. Обох зловмисників затримали під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Затриманим вже оголосили про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, в Києві на хабарі 2 тис. дол. затримали прокурора місцевого відомства. За неправомірну вигоду він обіцяв обвинуваченому звільнити його від покарання у виді позбавлення волі.