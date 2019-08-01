Задержали на взятке чиновника. Фото: РБК-Украина

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На взятке в Хмельницкой области погорел заведующый сектором регистрации сельскохозяйственной техники Главного управления Госпродпотребслужбы.

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Чиновник требовал от местного жителя 26 тыс. грн. За эти деньги он обещал зарегистрировать самодельную сельскохозяйственную технику под видом заводской с нарушением установленного законодательством порядка. Об этом 1 июля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Посредником в коррупционной схеме был знакомый госслужащего. Обоих злоумышленников задержали во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Задержанным уже объявили о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в Киеве на взятке 2 тыс. долл. задержали прокурора местного ведомства. За неправомерную выгоду он обещал обвиняемому освободить его от наказания в виде лишения свободы.