Коррупция в Украине

https://racurs.ua/2406-korrupciya-v-ukraine-ne-jaluytes-na-prezidenta.html

Ракурс

Украина сделала свой выбор. У нас есть президент, есть Верховная Рада. С двумя ветвями власти народ определился. С этим не поспоришь. Осталась проблемная третья ветвь власти — судебная система. Даже такой диктатор, как Сталин, осознавал не только важность судебной власти, но и необходимость доверия к ней со стороны народа. Поэтому в ужасный пик сталинских репрессий 1937 года суды вынесли 13% оправдательных приговоров. Коллективный сталин заботился, чтобы люди верили, что в суде можно найти справедливость. Было сделано больше. На процессы были приглашены авторитетные люди Запада (такие, как Бернард Шоу и Ромен Роллан), подтвердившие прогрессивность советской судебной системы. Но перейдем к теме нашей статьи — коррупция в Украине.

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Если послушать наших политиков (как предыдущей, так и нынешней власти), а также профессиональных глашатаев слова, то одна из самых больших проблем страны — это слабая судебная система, где невозможно достичь справедливости. Как только конкретный судья вынес решение, которое кого-то не устраивает, сразу же начинается истерия, но не на конкретного судью по делу, а на всю судебную систему. К тому же обязательно привязывают, что это сделано с подачи президента или в результате подкупа. Пока что речь идет о пятом президенте. Вскоре начнут те или иные решения связывать с именем шестого президента. Это дело времени.

Коррупция в Украине и надежды на Антикоррупционный суд

Уже совсем скоро, 5 сентября, начнет свою работу Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС). На него возлагают большие надежды. На самом деле основная тяжесть борьбы с коррупцией в Украине должна ложиться на экономические механизмы, а не на правоохранительную систему и суды.

Когда будут четко определены функции каждого чиновника, когда у него будет оптимальный уровень дискреции и его действия можно будет обжаловать в суде, масштабы коррупции в Украине значительно уменьшатся. А все эти конкурсы с привлечением комиссий добропорядочности, психологов и т. д. не дают тех гарантий, на которые некоторые надеются. Допустим, судья имеет несколько квартир, автомобилей и др. Ему гораздо легче отказаться от коррупционных шагов, чем тому, у которого ни квартиры, ни машины, ни возможностей поехать на Мальдивы…

До сих пор не решено, какие дела по борьбе с коррупцией в Украине будет рассматривать ВАКС. Сходятся на том, что это будут только дела, расследуемые НАБУ. То есть основная масса дел и дальше будет решаться общими судами, которые задыхаются от перегрузки. Чтобы суды справлялись с таким нашествием дел, нужно до 15‒20 тыс. судей. Реально работает 4‒5 тыс.

Совет добропорядочности может выяснить поведение человека в прошлом. Однако никоим образом он не может гарантировать, что в будущем судья не бросится во все тяжкие и не будет хватать все, что дают. Не стану утверждать, что такая проверка не нужна. Просто она не дает стопроцентных гарантий. В обществе необходимо создать нетерпимость коррупционных деяний. Но когда 70% населения участвует в коррупционных действиях, когда чуть ли не каждый говорит, что он за реформы, но только не в нашем селе, преодолеть коррупцию в Украине невозможно. Однако снизить ее уровень по силам новой власти.

Роль власти в борьбе с коррупцией в Украине

Украинцы не любят власть и не уважают ее. Они не понимают ценности для них государства, а потому собственноручно уничтожают его: уничтожают государственные институты, суды, армию, а потом часть из них почти голыми руками бежит спасать то, что осталось от государства, на Майдан и против вооруженного противника — российской армии...

После каждой революции к власти приходит «смиритель народа», то есть человек, который должен надеть смирительную рубашку на тех, кто перестал уважать власть и государственные институты. Судьба распорядилась так, что эта роль возложена на президента Зеленского. Справится он с ней или нет — посмотрим. Но на пути борьбы с коррупцией в Украине есть определенные риски. О них и поговорим.

Огульная критика судов и президентской власти нанятыми активистами, отдельными «полезными идиотами» среди патриотических сил, «агентами Кремля» и пятой колонны, а также прямые антиукраинские действия путинской власти дали кумулятивный эффект. Все негативные явления были перенесены на одного человека — пятого президента. Успешные позитивные шаги главы государства, которых было больше, чем у любого другого, не замечали. На него и его команду нацепили ярлык «партии войны». Патриотические силы в Украине в большинстве переключились на борьбу с пятым президентом. В результате проиграли все — и власть на блюдечке была вручена Зеленскому.

Наибольшим пожеланием населения, согласно многим опросам, была борьба с коррупцией в Украине и посадка пятого президента, а уже потом — тарифы, мир и т. п.

В общем, у президента Зеленского нет выбора. Он должен выполнять требования своих избирателей. Для этого была разработана Антикоррупционная программа. И не одна. Наибольший недостаток этих программ состоит в том, что они вообще не предусматривают экономических механизмов борьбы с коррупцией в Украине и реорганизации работы чиновничьего аппарата.

Особенностью программ является осуществление тотального контроля за населением, оцифровка (диджитализация) каждого лица, принятие нового Уголовного кодекса, восхваление сексотов, информаторов, конфидентов и создание положительного имиджа для них в средствах массовой информации и социальных сетях. О создании положительного имиджа для судов ничего не сказано. Важно, чтобы народ полюбил новоявленных павликов морозовых...

Коррупция в Украине: адвокаты, оправдательные приговоры и репрессии

И как тут обойтись без адвокатов? Объявлено, что нужно поручить Национальной ассоциации адвокатов уведомлять соответствующие органы о нарушении ими этических норм, об обязательствах их подавать декларации о семейных связях. Важным моментом считается необходимость внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс для ограничения прав адвокатов, признанных избыточными.

Жалуются на то, что оправдательные приговоры по коррупционным делам достигают 1%, в то время как по другим делам — примерно 0,3%. Для сравнения, на Западе оправдательные приговоры составляют 20%. Ратуют за уровень репрессии (реального лишения свободы) до 100%. Для этого в новом УК и изменениях в УПК предлагают значительно сузить дискрецию судей и прокуроров. Помню, в советские времена, когда я был судьей, нас начинали кошмарить, если уровень репрессии приближался к 30%. Хвалили тех судей, уровень репрессии у которых был 40% и более. О 100% речь не шла никогда.

События в нашей стране могут пойти именно путем значительного усиления репрессии. В ходе борьбы с коррупцией в Украине под удар попадают обычные граждане: медсестры, которые за 100 грн ставят капельницы, проводники вагонов, преподаватели и учителя, которые за копейку ставят оценки, профессора, которые за 10 тыс. долл. пишут на продажу диссертации, артисты, которые не платят налоги из средств, полученных на корпоративах, водители, охранники и т. д. (ст. 354 УК и другие их ждут).

Поэтому не удивляйтесь, если несколько десятков тысяч из них придется реально посадить с помощью информаторов, сексотов и конфидентов. Именно этого требовали от нового президента, именно этого добивались избиратели. Так что готовьтесь. И не жалуйтесь на президента. Не он писал программы по борьбе с коррупцией в Украине, не он придумал диджитализацию, не он вписывал в Антикоррупционную программу стейкхолдеров (группы влияния), чтобы бабка с улицы не поняла, что стоит за этим «ученым» словом.

Ну а адвокатам, видимо, придется забыть о favor decisions (теорию содействия защите), которой еще недавно мы так гордились...