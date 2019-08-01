Кличко допросили в ГБР со второй попытки. Фото: Telekritika

https://racurs.ua/n125066-klichko-doprosili-v-gbr-so-vtoroy-popytki.html

Ракурс

Мэра Киева Виталия Кличко в среду, 31 июля, допросили следователи Государственного бюро расследований.

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Как сообщила представитель ведомства Анжелика Иванова, мэр столицы действительно был допрошен в ГБР. Также она уточнила, что Кличко был приглашен на допрос в качестве свидетеля. Об этом она заявила в комментарии «Укринформу».

Уголовное дело, по которому свидетельствовал глава Киевской городской государственной администрации, связано с возможными незаконными действиями во время заключения договора аренды земельного участка для строительства жилого дома на территории столицы.

Кличко вызвали на допрос еще 26 июля, но тогда на дачу показаний он не явился, а также не направил в ведомство своих представителей.

Напомним, что ранее Кличко обратился в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство по заявлению главы Офиса президента Андрея Богдана относительно предложения взятки от неизвестных лиц.