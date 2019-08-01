Кличко обратился в НАБУ из-за заявления Богдана о взятке. Фото: kiev.klichko.org

https://racurs.ua/n125021-klichko-obratilsya-v-nabu-iz-za-zayavleniya-bogdana-o-vzyatke.html

Ракурс

В Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обратился председатель Киевского горсовета Виталий Кличко с просьбой открыть уголовное производство по заявлению главы Офиса президента Андрея Богдана относительно предложения взятки от неизвестных лиц.

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Чиновник отметил, что Богдан рассказал о взятке в размере 20 млн долл., которую ему предложили в интересах Кличко, и подчеркнул, что никого на эти переговоры не уполномочивал. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Кличко заявил, что слова Богдана должны проверить в рамках досудебного расследования. По его словам, необходимо установить кто, от чьего имени и зачем обращался к председателю ОП, а также выяснить, получил ли чиновник взятку.

Кличко подчеркнул, что требует или извинений Богдана за ложную информацию или объявления подозрения установленным лицам. Чиновник заявил, что НАБУ имеет все возможности для расследования, и отметил, что Богдан, если он сказал правду, должен способствовать расследованию.

Как ранее сообщал «Ракурс», Кличко назвал заявление Богдана манипуляцией и сплетнями.