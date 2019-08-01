Келли Найт Крафт, фото: The Times of Israel

https://racurs.ua/n125020-senat-ssha-odobril-kandidaturu-novogo-predstavitelya-strany-pri-oon.html

Ракурс

Сенат США утвердил 57-летнюю Келли Найт Крафт на должность нового представителя США при ООН.

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За соответствующее решение проголосовали 57 сенаторов, против — 33, еще 10 сенаторов воздержались, сообщается на сайте Сената.

Кандидатуру Крафт на эту должность президент США Дональд Трамп выдвинул в мае.

Крафт — жена американского угольного миллиардера и многолетнего спонсора Республиканской партии Джо Крафта. В 2017 году она стала послом США в Канаде.

Должность представителя США при ООН оставалась вакантной в течение семи месяцев, после того, как 31 декабря 2018 года завершился срок полномочий предыдущего представителя США Ники Хейли. В результате обязанности представителя страны в ООН выполнял дипломат Джонатан Коэн.

Ранее претендентом на эту должность была пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт, однако в феврале она сняла свою кандидатуру по семейным обстоятельствам. По информации американских СМИ, во время оформления документов, необходимых для работы представителем США в ООН, оказалось, что в свое время Нойерт наняла няню, которая легально находилась в США, однако не имела разрешения на работу.