Хизер Науэрт сняла свою кандидатуру с рассмотрения на должность постпреда США в ООН

Гезер Нойерт, фото: frontnews.eu

https://racurs.ua/n118272-hizer-nauert-snyala-svou-kandidaturu-s-rassmotreniya-na-doljnost-postpreda-ssha-v-oon.html

Racurs.ua

Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила в субботу, что снимает свою кандидатуру с рассмотрения на должность постоянного представителя США в ООН.

Президент СШ Дональд Трамп в начале декабря заявлял о поддержке кандидатуры Науэрт, но соответствующее представление так и не было внесено в Сенат, сообщает телеканал CNN.

Науэрт поблагодарила Трампа и госсекретаря Майку Помпео за доверие. Она заявила, что служба в Госдепе в течение последних двух лет была «одной из самых высоких наград» в ее жизни и поблагодарила коллег за поддержку.

«Однако последние два месяца были изнурительными для моей семьи, поэтому, заботясь о ней, я снимаю свою кандидатуру», — отметила пресс-секретарь Госдепа.

В Госдепе заявили, что Трамп вскоре объявит новую кандидатуру представителя в ООН.

Популярная ведущая телеканала Fox News Науэрт стала пресс-секретарем Государственного департамента в апреле 2017 года.

По информации источников CNN, перед тем, как пойти на госслужбу, Науэрт наняла няню, которая легально находилась в Соединенных Штатах, но не имела разрешения на работу. Женщина не платила налогов, пока работала няней. Этого не было известно, когда Науерт стала пресс-секретарем Государственного департамента, однако раскрылось, когда она заполнила документы на должность в ООН, отмечает источник телеканала, близкий к ней.

Некоторое время считалось, что проблему удастся решить путем уплаты необходимых налогов, но, в конце концов, Науэрт согласилась, что она должна снять кандидатуру, отмечают источники телеканала.

Напомним, 31 декабря 2018 года завершился срок полномочий предыдущего представителя США в ООН Ники Хейли. О ее намерениях покинуть эту должность стало известно в октябре.