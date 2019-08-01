Украинка Свитолина победила россиянку Касаткину на турнире в Сан-Хосе

https://racurs.ua/n125019-ukrainka-svitolina-pobedila-rossiyanku-kasatkinu-na-turnire-v-san-hose.html

Ракурс

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина одержала уверенную победу над российской спортсменкой Дарьей Касаткиной.

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Яростная борьба за победу состоялась на втором круге хардового турнира серии WTA Premier, который сейчас проходит в американском Сан-Хосе. Свитолина обыграла соперницу чуть больше чем за час. Об этом сообщает «Радіо свобода».

В начале игры Свитолина потеряла свою подачу, однако затем спортсменка мобилизовалась и отдала россиянки всего четыре гейма (6: 3, 6: 1). Отметим, что Свитолина уже в пятый раз играла против Касаткиной и еще ни разу не уступила россиянке в ​​мастерстве.

Следующей соперницей украинки станет спортсменка Мария Саккаре из Греции. Теннисистки уже встречались на третьем круге турнира Уимблдон (Wimbledon), где Свитолина победила Саккаре в трех сетах (6: 3, 6: 7, 6: 2).

Отметим, что призовой фонд турнира Mubadala Silicon Valley Classic составляет более 876 тыс. долл. В этом году Свитолина также обновила свой и национальный рекорд, так как вышла в полуфинал «Большого шлема» (Grand Slam). До нее украинцы не выходили даже в четвертьфинал турнира.

Как ранее сообщал «Ракурс», Свитолина в апреле успешно выступила на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс.