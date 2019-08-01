Українка Світоліна перемогла росіянку Касаткіну на турнірі у Сан-Хосе. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/ua/n125019-ukrayinka-svitolina-peremogla-rosiyanku-kasatkinu-na-turniri-u-san-hose.html

Ракурс

Відома українська тенісистка Еліна Світолін одержала впевнену перемогу над російською спортсменкою Дариною Касаткіною.

Loading...

Люта боротьба за перемогу відбулася на другому колі хардового турніру серії WTA Premier, який зараз проходить в американському Сан-Хосе. Світоліна обіграла суперницю трохи більше ніж за годину. Про це повідомляє «Радіо свобода».

На початку гри Світоліна втратила власну подачу, однак потім спортсменка мобілізувалася і віддала росіянці лише чотири гейми (6:3, 6:1). Зазначимо, що Світоліна вже вп’яте грала проти Касаткіної і ще жодного разу не поступилися росіянці у майстерності.

Наступною суперницею українки стане спортсменка Марія Саккарі із Греції. Тенісистки вже зустрічалися на третьому колі турніру Вімблдон (Wimbledon), де Світоліна перемогла Саккарі у трьох сетах (6:3, 6:7, 6:2).

Зазначимо, що призовий фонд турніру Mubadala Silicon Valley Classic становить понад 876 тис. дол. Цього року Світоліна також оновила свій та національний рекорд так як вийшла у півфінал «Великого шолома» (Grand Slam). До неї українці не виходили навіть у чвертьфінал турніру.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Світоліна у квітні успішно виступила на престижному турнірі серії PremierMandatoryв Індіан-Уеллс.