Невідома інфекція вбила 35 осіб у ​​лікарні Папуа-Новій Гвінеї. Фото: Версия.Инфо

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Ракурс

У лікарні в Папуа-Новій Гвінеї через невідому інфекцію померли 35 осіб. Трагічний інцидент стався в регіоні Хайлендс.

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Представники Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Міністерства охорони здоров’я країни заявили про початок спільного розслідування інциденту. Напередодні вони прибули в регіон. Про це повідомляє «Сіньхуа».

Губернатор провінції заявив, що негайно оголошує надзвичайний стан в лікарні міста Горока, в якому сталася трагедія. Зазначимо, що 11 осіб з 35 померли в минулі вихідні.

Поки встановити інфекцію, яка вбила загиблих, не вдається. Лікарі припускають, що щонайменше восьмеро осіб загинули через зараження бактерією клебсіелою, яка володіє високою резистентністю до звичайних антибіотиків.

Міністр охорони здоров’я країни заявив, що однією з можливих причин спалаху невідомої інфекції, міг стати неналежний інфекційний контроль в лікарні. У медичному закладі планують провести інвазивні клінічні процедури.

Очікується, що профілактика і боротьба з інфекцією може допомогти зупинити її і запобігти подальшій загибель людей.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в квітні в США зафіксували найтриваліший спалах вірусу грипу за останнє десятиліття.