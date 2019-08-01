Неизвестная инфекция убила 35 человек в больнице Папуа-Новой Гвинеи. Фото: Версия.Инфо

https://racurs.ua/n125018-neizvestnaya-infekciya-ubila-35-chelovek-v-bolnice-papua-novoy-gvinei.html

Ракурс

В больнице в Папуа-Новой Гвинее от неизвестной инфекции скончались 35 человек. Трагический инцидент произошел в регионе Хайлендс.

Loading...

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Министерства здравоохранения страны заявили о начале совместного расследования инцидента. Накануне они прибыли в регион. Об этом сообщает «Синьхуа».

Губернатор провинции заявил, что немедленно объявляет чрезвычайное положение в больнице города Горока, в котором произошла трагедия. Отметим, что 11 человек из 35 скончались в минувшие выходные.

Пока установить инфекцию, которая убила погибших, не удается. Врачи предполагают, что по меньше мере восемь человек погибли из-за заражения бактерией клебсиеллой, которая обладает высокой резистентностью к обычным антибиотикам.

Министр здравоохранения страны заявил, что одной из вероятных причин вспышки неизвестной инфекции, мог стать ненадлежащий инфекционный контроль в больнице. В медицинском учреждении планируют провести инвазивные клинические процедуры.

Ожидается, что профилактика и борьба с инфекцией может помочь остановить ее и предотвратить дальнейшую гибель людей.

Как ранее сообщал «Ракурс», в апреле в США зафиксировали самую длительную вспышку вируса гриппа за последнее десятилетие.