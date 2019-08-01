В Китае прогремел взрыв на шахте, есть погибшие. Фото: ИА Regnum

https://racurs.ua/n125017-v-kitae-progremel-vzryv-na-shahte-est-pogibshie.html

Ракурс

На шахте в Китае прогремел взрыв. Жертвами трагического инцидента стали четыре человека. Еще трое получили ранения.

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В результате взрыва три человека оказались под завалом. Вытащить из-под завалов удалось только одного человека. Об этом сообщает «Синьхуа», передает «РБК-Украина».

Инцидент произошел накануне в 16.00 по местному времени на угольной шахте в провинции Гуйчжоу (юг Китая). По официальной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.

Сейчас продолжают поиски трех человек, а правоохранители пытаются установить детали произошедшего.

Отметим, в середине июля в результате взрыва на заводе в Китае погибли по меньшей мере два человека и еще 18 получили ранения. После взрыва 12 человек признали пропавшими без вести, а в самом здании произошел крупный пожар

Как ранее сообщал «Ракурс», в результате обвала шахты в Зимбабве погибли девять человек. Они были нелегальными золотоискателями, которые неудачно активировали под землей взрывчатку. Погибшие решили воспользоваться тем, что шахта в это время была закрыта на ремонт.