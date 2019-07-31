Поворотный мост в Китае. Фото: Xinhuanet

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Ракурс

Поворотный мост, который установил сразу два мировых рекорда, построили в Китайской Народной Республике.

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Мост возвели на севере страны в городе Баодин (провинция Хэбэй), его открытие состоялось 30 июля. Конструкция над железной дорогой, соединяющей Пекин и Гуанчжоу, весит 46 тыс. т, а ее длина — 263,6 м. Это самый длинный и самый тяжелый мост в своем классе. Об этом сообщает 4PDA со ссылкой на Xinhuanet.

Конструкция состоит из двух отдельных частей, установленных на сферических шарнирах, которые выступают в качестве осей вращения. Диаметр каждого такого шарнира составляет 6,5 м. Это тоже рекорд в сфере строительства.

Специалисты развернули мост 52,4 градуса всего за 1 час 8 мин. Железнодорожники утверждают, что такая скорость развертывания сведет к минимуму остановку движения поездов под ним. Новая технология строительства позволяет преодолеть ограничения окружающей среды и трафика, что сокращает сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

Напомним, американская компания Virgin Hyperloop One планирует построить на территории Саудовской Аравии 35 км испытательной дорожки для вакуумного поезда системы Hyperloop.