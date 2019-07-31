Поворотний міст у Китаї. Фото: Xinhuanet

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Поворотний міст, який встановив відразу два світових рекорди, побудували в Китайській Народній Республіці.

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Міст звели на півночі країни у місті Баодін (провінція Хебей), його відкриття відбулося 30 липня. Конструкція над залізницею, що з'єднує Пекін та Гуанчжоу, важить 46 тис. т, а її довжина — 263,6 м. Це найдовший та найважчий міст у своєму класі. Про це повідомляє 4PDA із посиланням на Xinhuanet.

Конструкція складається з двох окремих частин, встановлених на сферичних шарнірах, які виступають у якості осей обертання. Діаметр кожного такого шарніра становить 6,5 м. Це теж рекорд у сфері будівництва.

Фахівці розгорнули міст 52,4 градуси всього за 1 год 8 хв. Залізничники стверджують, що така швидкість розгортання зведе до мінімуму зупинку руху поїздів під ним. Нова технологія будівництва дозволяє подолати обмеження навколишнього середовища і трафіку, що скорочує терміни здачі об'єкта в експлуатацію.

Нагадаємо, американська компанія Virgin Hyperloop One планує побудувати на території Саудівської Аравії 35 км випробувальної доріжки для вакуумного потягу системи Hyperloop.