Осама бен Ладен. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n125015-bilyy-dim-otrymav-informaciu-pro-smert-syna-osamy-ben-ladena-zmi.html

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Розвідувальні дані про смерть сина ліквідованого американським спецназом у 2011 році ватажка терористичного угруповання «Аль-Каїда» Осами бен Ладена надійшла в Білий дім.

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Інформація від розвідки не повідомляє про те, коли і де помер Хамза бен Ладен. Невідомо, чи відіграли Сполучені Штати Америки якусь роль у смерті сина терориста № 1. Наразі не ясно, чи вважає Вашингтон інформацію про смерть молодшого бен-Ладена правдивою та підтвердженою. Про це 31 липня повідомляє ТАСС із посиланням на американський телеканал NBC.

За інформацією ЗМІ, Хамза бен Ладен раніше був відображений на деяких пропагандистських відеозаписах, які поширювала «Аль-Каїда». Федеральне бюро розслідувань США у 2017 році зробило заяву, що син бен-Ладена готується стати одним з ватажків цього угруповання.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розшукують сина Осами бен Ладена. За інформацію про місцезнаходження Хазми бен Ладена американський уряд готовий заплатити 1 млн дол. У Вашингтоні вважають, що син Осами бен Ладена став одним з керівників терористичної організації «Аль-Каїда» після смерті терориста № 1.

У Центральному розвідувальному управлінні вважають, що бен Ладену-молодшому близько 30−33 років. Припускають, що він одружений на доньці одного з терористів, який причетний до терактів у США 11 вересня 2001 року.