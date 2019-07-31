Разведка сообщила о смерти младшего бен Ладена. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n125015-belyy-dom-poluchil-informaciu-o-smerti-syna-usamy-ben-ladena-smi.html

Ракурс

Разведывательные данные о смерти сына ликвидированного американским спецназом в 2011 году главаря террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена поступила в Белый дом.

Loading...

Информация от разведки не сообщает о том, когда и где умер Хамза бен Ладен. Неизвестно, сыграли ли Соединенные Штаты Америки какую-то роль в смерти сына террориста № 1. Пока не ясно, считает ли Вашингтон информацию о смерти младшего бен-Ладена правдивой и подтвержденной. Об этом 31 июля сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал NBC.

По информации СМИ, ранее Хамза бен Ладен был запечатлен на некоторых пропагандистских видеозаписях, которые распространяла «Аль-Каида». Федеральное бюро расследований США в 2017 году сделало заявление, что сын бен-Ладена готовится стать одним из главарей этой группировки.

Напомним, Соединенные Штаты Америки разыскивают сына Осамы бен Ладена. За информацию о местонахождении Хазми бен Ладена американское правительство готово заплатить 1 млн долл. В Вашингтоне считают, что сын Осамы бен Ладена стал одним из руководителей террористической организации «Аль-Каида» после смерти террориста № 1.

В Центральном разведывательном управлении считают, что бен Ладену-младшему около 30−33 лет. Предполагают, что он женат на дочке одного из террористов, который причастен к терактам в США 11 сентября 2001 года.