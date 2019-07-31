Реконструировали нападение на активистку Гандзюк. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n125014-glavnye-novosti-za-31-iulya-suschenko-mogut-obmenyat-na-vyshinskogo-jurnalisty-pokazali.html

Ракурс

В среду, 31 июля, адвокат Марк Фейгин в эфире украинского телеканала заявил, что украинского журналиста Романа Сущенко, которого до 12 лет тюрьмы приговорили в России по надуманным обвинениям, могут обменять на редактора РИА «Новости Украины» Кирилла Вышинского, которого украинские правоохранители обвиняют в государственной измене.

Loading...

Сегодня российская газета «Известия», ссылаясь на адвоката военнопленных украинских моряков Николая Полозова, сообщила, что захваченных на Азове 24 украинцев могут отпустить домой до октября благодаря личному обязательству уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Письменные гарантии сейчас находятся в Следственном управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Журналисты показали видео реконструкции нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Женщину облили кислотой 31 июля 2018 года. События годичной давности возобновили благодаря официальным свидетельствам исполнителей и организаторов убийства. Показаны материалы проливают свет на подготовку преступления и нереализованные планы злоумышленников.

НАК «Нафтогаз Украины» требует от России возместить нанесенный ущерб. Украинская компания оценила свои убытки от незаконного захвата РФ активов в Крыму в 5,2 млрд долл. «Нафтогаз» обратился в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге с просьбой обязать Российскую Федерацию возместить средства.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции распределило средства госбюджета на финансирование шести политических партий в третьем квартале текущего года. Государственное финансирование получат политические силы «Народный фронт», «Европейская солидарность», «Радикальная партия Олега Ляшко», «Батькивщина», «Самопомощь» и «Оппозиционный блок».

Государственное бюро расследований сегодня устроило обыски в прокуратуре Днепропетровской области, в двух отделах облуправления полиции и местной товарной бирже. Правоохранители проверяли местного прокурора на причастность к незаконной реализации имущества на товарной бирже, хотя суд наложил на него арест.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы заявил, что вопросами замены местных прокуроров будет заниматься новый глава Генеральной прокуратуры после назначения его Верховной Радой.