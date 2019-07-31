ГБР обыскивает прокуратуру Днепропетровщины. Фото: Судебно-юридическая газета

https://racurs.ua/n124990-gbr-obyskivaet-prokuraturu-dnepropetrovschiny.html

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Обыски в прокуратуре Днепропетровской области, двух отделах облуправления полиции и местной товарной бирже проводит сегодня Государственное бюро расследований.

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В рамках следственных действий будут установлены обстоятельства возможного уголовного правонарушения со стороны местного прокурора, сообщила сегодня в Facebook первый замдиректора ГБР Ольга Варченко.

Прокурора проверяют на причастность к незаконной реализации имущества на товарной бирже, хотя суд наложил на него арест. В частности, речь идет о посевах сельскохозяйственных культур на 420 га земли. В решении суда было отмечено, что арест указанного имущества предусматривает полный запрет либо-кому распоряжаться посевами любым способом.

Несмотря на это, прокурор местной прокуратуры Днепропетровской области лично заключил соглашение о продаже арестованных земель за 882 тыс. грн.

Если будет доказано совершение должностным лицом уголовного преступления, ему «светить» до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

К обыскам в прокуратуре привлечены работники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

Напомним, накануне ГБР обыскивало помещения аэропортов «Киев» («Жуляны») и «Запорожье», а также запорожскую таможню Государственной фискальной службы Украины. Следственные действия касались злоупотребления служебным положением должностными лицами таможни.