ДБР обшукує прокуратуру Дніпропетровщини. Фото: Судово-юридична газета

https://racurs.ua/ua/n124990-dbr-obshukuie-prokuraturu-dnipropetrovschyny.html

Ракурс

Обшуки у прокуратурі Дніпропетровської області, двох відділах облуправління поліції та місцевій товарній біржі проводить сьогодні Державне бюро розслідувань.

Loading...

У рамках слідчих дій буде встановлено обставини можливого кримінального правопорушення з боку місцевого прокурора, повідомила сьогодні у Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

Прокурора перевіряють на причетність до незаконної реалізації майна на товарній біржі, хоча суд наклав на нього арешт. Зокрема, йдеться про посіви сільськогосподарських культур на 420 га землі. В рішенні суду було наголошено, що арешт вказаного майна передбачає повну заборону будь-кому розпоряджатися посівами у будь-який спосіб.

Попри це прокурор місцевої прокуратури Дніпропетровщини особисто уклав угоду про продаж арештованих земель за 882 тис. грн.

Якщо буде доведено вчинення посадовцем кримінального правопорушення, йому «світитиме» до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади упродовж трьох років.

До обшуків у прокуратурі залучено працівників Генеральної прокуратури та Служби безпеки України.

Нагадаємо, напередодні ДБР обшукувало приміщення аеропортів «Київ» («Жуляни») та «Запоріжжя», а також запорізької митниці Державної фіскальної служби України. Слідчі дії стосувалися зловживання службовим становищем посадовцями митниці.