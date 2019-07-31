Екатерина Гандзюк, фото: Fresh New

https://racurs.ua/n124992-rekonstrukciu-napadeniya-na-gandzuk-pokazali-jurnalisty-video.html

Ракурс

Журналисты подготовили видео реконструкции нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которое состоялось 31 июля 2018 года.

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События годичной давности удалось восстановить благодаря официальным свидетельством исполнителей и организаторов убийства, которые журналистам удалось получить от собственных источников, сообщает издание «Слидство.Инфо».

Эти материалы, в частности, проливают свет на подготовку преступления и нереализованные планы злоумышленников.

Отмечается, что в июле 2018 года организатор нападения Сергей Торбин встретился с ранее судимым за убийства Алексеем Левиным и получил от него заказ на осуществление нападения на Гандзюк. Торбин к совершению этого преступления привлек четырех человек из подразделения разведки, которым командовал во время войны в Донбассе. Всем им были распределены роли в исполнении этого преступления.

Согласно первоначальному плану, злоумышленники планировали побить Гандзюк, однако, решив, что без лишних свидетелей этого сделать не удастся, перешли к «плану Б» — использования для нападения кислоты.

Нападение злоумышленники планировали совершить 30 июля возле ее дома, однако тогда оно не состоялось, поскольку вместе с Гандзюк был мужчина.

На следующий день Гандзюк была одна. Когда она подходила к служебному автомобилю, к ней подбежал и вылил кислоту один из исполнителей преступления — Никита Грабчук.

После этого все злоумышленники разными путями покинули место инцидента и избавились от мобильных телефонов. Впоследствии они встретились в доме в расположенном вблизи Херсона городе Алешки, где проживали, готовясь к нападению на Гандзюк. За выполнение этого преступления они получили по 500 долл. США.

Напомним, сегодня, в годовщину нападения на Гандзюк, в Херсоне активисты устроили ряд акций.