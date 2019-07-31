Убийство Гандзюк: дымовые шашки горят под полицией Херсона. Фото: "Украинская правда"

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Ракурс

В годовщину нападения на Екатерину Гандзюк, активистку и советника мэра Херсона, активисты устроили ряд акций. В частности, у здания Главного управления Национальной полиции Херсонской области друзья погибшей Гандзюк жгли дымовые шашки.

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Участники этой акции собрались около 13.00, их было примерно полсотни. Они зажгли дымовые шашки, а затем «переименовали» улицу, установив на здание табличку с надписью «Улица Екатерины Гандзюк, 4». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на участника акции.

Отмечается, что заместитель главы областной полиции Алексей Манжиевский, который вышел к участникам акции, пообещал, что табличку с именем Гандзюк со стены здания правоохранители не будут снимать.

Среди людей, собравшихся на акцию, был Виктор Гандзюк, отец убитой активистки. Напомним, что ранее, во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нападений на активистов, он заявил, что организатор убийства его дочери тесно сотрудничал с руководством Херсонской области. Виктор Гандзюк тогда сказал, что объявленный в розыск криминальный авторитет Москал «пошел на убийство из здания Херсонской областной государственной администрации».

Ранее «Ракурс» сообщал, что Верховная Рада 11 июля приняла отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.