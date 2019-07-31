Вбивство Гандзюк: димові шашки горять під поліцією Херсона. Фото: "Українська правда"

https://racurs.ua/ua/n124991-vbyvstvo-gandzuk-dymovi-shashky-goryat-pid-policiieu-hersona-video.html

Ракурс

У роковини нападу на Катерину Гандзюк, активістку й радника мера Херсона, активісти влаштували низку акцій. Зокрема, біля будівлі Головного управління Національної поліції Херсонській області друзі загиблої Гандзюк палили димові шашки.

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Учасники цієї акції зібралися близько 13.00, їх було приблизно півсотні. Вони запалили димові шашки, а потім «перейменували» вулицю, встановивши на будівлю табличку з надписом «Вулиця Катерини Гандзюк, 4». Про це інформує «Українська правда» з посиланням на учасника акції.

Зазначається, що заступник голови обласної поліції Олексій Манжиєвський, який вийшов до учасників акції, пообіцяв, що табличку з ім’ям Гандзюк зі стіни будівлі правоохоронці не зніматимуть.

Серед людей, які зібралися на акцію, був Віктор Гандзюк, батько убитої активістки. Нагадаємо, що раніше, під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування нападів на активістів, він заявив, що організатор убивства його доньки тісно співпрацював із керівництвом Херсонської області. Віктор Гандзюк тоді сказав, що оголошений у розшук кримінальний авторитет Москал «пішов на вбивство з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Верховна Рада 11 липня схвалила звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.