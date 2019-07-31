Катерина Гандзюк, фото: Fresh New

https://racurs.ua/ua/n124992-rekonstrukciu-napadu-na-gandzuk-pokazaly-jurnalisty-video.html

Ракурс

Журналісти підготували відео реконструкції нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, котрий відбувся 31 липня 2018 року.

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Події річної давнини вдалося відновити завдяки офіційним свідченням виконавців та організаторів убивства, котрі журналістам вдалося отримати від власних джерел, повідомляє видання «Слідство.Інфо».

Ці матеріали, зокрема, проливають світло на підготовку злочину й нереалізовані плани зловмисників.

Зазначається, що в липні 2018 року організатор нападу Сергій Торбін зустрівся з раніше судимим за вбивства Олексієм Левіним й отримав від нього замовлення на здійснення нападу на Гандзюк. Торбін до здійснення цього злочину залучив чотирьох осіб із підрозділу розвідки, яким командував під час війни на Донбасі. Усім їм були розподілені ролі у виконанні цього злочину.

Згідно з початковим планом, зловмисники планували побити Гандзюк, однак, вирішивши, що без зайвих свідків цього зробити не вдасться, перейшли до «плану Б» — використання для нападу кислоти.

Напад зловмисники планували вчинити 30 липня біля її будинку, однак тоді він не відбувся, оскільки разом із Гандзюк був чоловік.

Наступного дня Гандзюк була одна. Коли вона підходила до службового автомобіля, до неї підбіг та вилив кислоту один із виконавців злочину — Микита Грабчук.

Після цього всі зловмисники різними шляхами залишили місце інциденту й позбулися мобільних телефонів. Згодом вони зустрілися в будинку в розташованому поблизу Херсона місті Олешки, де проживали, готуючись до нападу на Гандзюк. За виконання цього злочину вони отримали по 500 дол. США.

Нагадаємо, сьогодні, в роковини нападу на Гандзюк, у Херсоні активісти влаштували низку акцій.