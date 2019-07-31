Відгомін виборів: СБУ запитає міського голову Запоріжжя про підкуп виборців. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n124993-vidgomin-vyboriv-sbu-zapytaie-miskogo-golovu-zaporijjya-pro-pidkup-vyborciv.html

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Мер Запоріжжя Володимир Буряк має прибути на допит до Служби безпеки України.

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Міський голова та ще кілька місцевих політиків мають статуси свідків у кримінальному провадженні про державну зраду та підкуп виборців. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на спікера облуправління СБУ Сергія Левченка.

При цьому він не назвав, кого ще, окрім Буряка, викликає на допит СБУ.

Сам мер цю інформацію поки що не коментує. У мерії зазначили, що Буряку жодних повісток на допит не вручали.

Між тим представник «Батьківщини» Віталій Рябцев, який балотувався до Верховної Ради по 75-му округу в Запоріжжі й заявляв до СБУ про дестабілізуючі дії у регіоні з боку політичних партій «Опозиційна платформа — За життя» й «Опозиційний блок», сьогодні повідомив у Facebook, що, крім Буряка, на допит має прибути його заступник Анатолій Пустоваров, депутат облради Запоріжжя Віктор Бусько та директор «Запоріжсталі» Ростислав Шурм.

У СБУ повідомляли про розслідування ймовірного підкупу виборців у Запорізькій області під час парламентських виборів. Правопорушення вчиняла група осіб в інтересах Російської Федерації, яка була задіяна у виборчій кампанії окремих політсил. Спецслужба перевіряла їх на причетність до дестабілізації регіону.