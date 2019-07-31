Отголоски выборов: СБУ спросит у мэра Запорожья о подкупе избирателей. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n124993-otgoloski-vyborov-sbu-sprosit-u-mera-zaporojya-o-podkupe-izbirateley.html

Ракурс

Мэр Запорожья Владимир Буряк должен прибыть на допрос в Службу безопасности Украины.

Loading...

Мэр и еще несколько местных политиков имеют статусы свидетелей в уголовном производстве о государственной измене и подкупе избирателей. Об этом сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на спикера облуправления СБУ Сергея Левченко.

При этом он не назвал, кого еще, кроме Буряка, вызывает на допрос СБУ.

Сам мэр эту информацию пока не комментирует. В мэрии отметили, что Буряку никаких повесток на допрос не вручали.

Между тем представитель «Батькивщины» Виталий Рябцев, который баллотировался в Верховную Раду по 75-му округу в Запорожье и заявлял в СБУ о дестабилизирующих действиях в регионе со стороны политических партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок», сообщил в Facebook, что, кроме Буряка, на допрос должен прибыть его заместитель Анатолий Пустоваров, депутат облсовета Запорожья Виктор Бусько и директор «Запорожстали» Ростислав Шурма.

В СБУ сообщали о расследовании возможного подкупа избирателей в Запорожской области во время парламентских выборов. Правонарушения в интересах Российской Федерации совершала группа лиц, задействованная в избирательной кампании отдельных политических сил. Спецслужба проверяла их на причастность к дестабилизации региона.