Реконструювали напад на активістку Гандзюк. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n125014-golovni-novyny-za-31-lypnya-suschenka-mojut-obminyaty-na-vyshynskogo-jurnalisty-pokazaly.html

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У середу, 31 липня, адвокат Марк Фейгін в ефірі українського телеканалу заявив, що українського журналіста Романа Сущенка, якого до 12 років тюрми засудили в Росії за надуманими обвинуваченнями, можуть обміняти на редактора РІА «Новини України» Кирила Вишинського, якого українські правоохоронці звинувачують у державній зраді.

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Сьогодні російська газета «Известия», посилаючись на адвоката військовополонених українських моряків Миколу Полозова, повідомила, що захоплених на Азові 24 українців можуть відпустити додому до жовтня завдяки особистому зобов’язанню уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. Письмові гарантії наразі перебувають у Слідчому управлінні Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Журналісти показали відео реконструкції нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Жінку облили кислотою 31 липня 2018 року. Події річної давнини відновили завдяки офіційним свідченням виконавців та організаторів убивства. Показані матеріали проливають світло на підготовку злочину та нереалізовані плани зловмисників.

НАК «Нафтогаз України» вимагає від Росії відшкодувати завдані збитки. Українська компанія оцінила свої збитки від незаконного захоплення РФ активів у Криму у 5,2 млрд дол. «Нафтогаз» звернувся до Трибуналу при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі з проханням зобов’язати Російську Федерацію відшкодувати кошти.

Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило кошти держбюджету на фінансування шести політичних партій у третьому кварталі поточного року. Державне фінансування отримають політичні сили «Народний фронт», «Європейська солідарність», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Батьківщина», «Самопоміч» та «Опозиційний блок».

Державне бюро розслідувань сьогодні влаштувало обшуки у прокуратурі Дніпропетровської області, двох відділах облуправління поліції та місцевій товарній біржі. Правоохоронці перевіряли місцевого прокурора на причетність до незаконної реалізації майна на товарній біржі, хоча суд наклав на нього арешт.

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Черкаси заявив, що питанням заміни місцевих прокурорів займатиметься новий очільник Генеральної прокуратури після призначення його Верховною Радою.