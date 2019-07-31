«Епл» переносить виробництво до В’єтнаму. Фото: AppleInsider.ru

https://racurs.ua/ua/n125013-kompaniya-apple-perenosyt-vyrobnyctvo-z-kytau-do-vietnamu-new-york-times.html

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Apple (Епл) почала перенесення виробництва з Китаю до В'єтнаму.

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Таким чином корпорація з американського Купертіно хоче уникнути підвищених імпортних мит, введених США в рамках торговельної війни з КНР. Порятунком для компаній, які можуть постраждати внаслідок не дуже хороших економічних відносин Вашингтону та Пекіна, може стати В'єтнам. Про це повідомляє The New York Times.

Як відомо, компанія Samsung (Самсунг) виробляє у В'єтнамі половину своїх смартфонів. Незабаром у цій країні вироблятимуть ігрові приставки Nintendo (Ніндендо), електроніку Foxconn (Фокскон).

Влада В'єтнаму зацікавлена в тому, що такі компанії-гіганти зайдуть в країну. Це не лише допоможе розвинути економіку країни, але й налагодити більш тісну торговельну співпрацю з США.

Попри «втечу» Apple до В'єтнаму, ця країна поки не готова повністю замінити Китайську Народну Республіку в якості світового промислового центру. У В'єтнамі досить дорога земля, бракує готових потужностей та кваліфікованих робітників.

Нагадаємо, нові смартфони iPhone, які з’являться на ринку в 2020 році, будуть оснащені 5G-модемами виробництва компанії Qualcomm. Працюватимуть у мережах 5G навіть «бюджетні» смартфони американського гіганта.