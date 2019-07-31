«Эпл» переносит производство во Вьетнам. Фото: AppleInsider.ru

https://racurs.ua/n125013-kompaniya-apple-perenosit-proizvodstvo-iz-kitaya-vo-vetnam-new-york-times.html

Ракурс

Apple (Эпл) начала перенос производства из Китая во Вьетнам.

Loading...

Таким образом корпорация из американского Купертино хочет избежать повышенных импортных пошлин, введенных США в рамках торговой войны с КНР. Спасением для компаний, которые могут пострадать в результате не очень хороших экономических отношений Вашингтона и Пекина, может стать Вьетнам. Об этом сообщает The New York Times.

Как известно, компания Samsung (Самсунг) производит во Вьетнаме половину своих смартфонов. Вскоре в этой стране будут производить игровые приставки Nintendo (Ниндендо), электронику Foxconn (Фокскон).

Власти Вьетнама заинтересованы в том, что такие компании-гиганты зайдут в страну. Это не только поможет развить экономику страны, но и наладить более тесное торговое сотрудничество с США.

Несмотря на «побег» Apple во Вьетнам, эта страна пока не готова полностью заменить Китайскую Народную Республику в качестве мирового промышленного центра. Во Вьетнаме достаточно дорогая земля, не хватает готовых мощностей и квалифицированных рабочих.

Напомним, новые смартфоны iPhone, которые появятся на рынке в 2020 году, будут оснащены 5G-модемами производства компании Qualcomm. Будут работать в сетях 5G даже «бюджетные» смартфоны американского гиганта.