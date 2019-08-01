У Китаї прогримів вибух на шахті, є загиблі. Фото: ИА Regnum

https://racurs.ua/ua/n125017-u-kytayi-progrymiv-vybuh-na-shahti-ie-zagybli.html

Ракурс

На шахті у Китаї прогримів вибух. Жертвами трагічного інциденту стали четверо осіб. Ще троє отримали поранення.

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Внаслідок вибуху троє осіб опинилися під завалом. Витягнути з-під завалів вдалося тільки одну особу. Про це повідомляє «Сіньхуа», передає «РБК-Україна».

Інцидент стався напередодні о 16.00 за місцевим часом на вугільній шахті у провінції Гуйчжоу (південь Китаю). За офіційною версією, вибух стався через витік газу.

Наразі продовжують пошуки трьох людей, а правоохоронці намагаються встановити деталі події.

Зазначимо, в середині липня внаслідок вибуху на заводі у Китаї загинули щонайменше дві особи і ще 18 отримали поранення. Після вибуху 12 осіб визнали зниклими без вісти, а у самій будівлі трапилась масштабна пожежа

Як раніше повідомляв «Ракурс», внаслідок обвалу шахти у Зімбабве загинули дев’ятеро осіб. Вони були нелегальними золотошукачами, які невдало активували під землею вибухівку. Загиблі вирішили скористатися тим, що шахта у цей час була закрита на ремонт.