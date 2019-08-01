У Дніпрі на балконі застрелили чоловіка, який був під домашнім арештом. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n125028-u-dnipri-na-balkoni-zastrelyly-cholovika-yakyy-buv-pid-domashnim-areshtom.html

Ракурс

У Дніпрі на балконі власної квартири застрелили чоловіка, який перебував під домашнім арештом через підозру в незаконному поводженні зі зброєю.

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Невідомий вистрілив у чоловіка, коли той вийшов на балкон, і поцілив йому в голову. Потерпілого доправили в лікарню, де він згодом помер від кульового поранення. Подія сталася ввечері 30 липня, повідомляють УНН з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

З’ясувалося, що застрелений чоловік за рішенням суду перебував під домашнім арештом за підозрою у вчиненні кримінального злочину, через яке поліція почала провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю.

Правоохоронці розпочали нове досудове розслідування, тепер уже за ст. 115 ККУ. Справу кваліфікують як умисне вбивство. Наразі поліція встановлює мотиви цього злочину та причетних осіб.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в Основ’янському районі міста Харкова було вбито 41-річного чоловіка, який у той час знаходився біля гаража. За попередньою інформацією, до нього підійшов невідомий і кілька разів вистрілив із вогнепальної зброї, а потім одразу втік. У скоєнні злочину підозрюють чоловіка, який має зріст близько 170 см. За словами свідків, злочинець був у чорному одязі.