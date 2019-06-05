Стрілянину в Дніпрі влаштував екс-прокурор. Фото: tolknews.ru

https://racurs.ua/ua/n122778-u-dnipri-p-yanyy-eks-prokuror-vlashtuvav-strilyanynu-z-balkonu-jytlovogo-budynku-zmi-video.html

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Стрілянина з мисливської рушниці була зафіксована у місті Дніпро.

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Інцидент стався вчора, близько 16.30 у дворі будинку на проспекті Поля, 27д. Очевидці стверджують, що пролунало кілька пострілів. Свідок зміг зробити на свій мобільний пристрій відеозапис. На кадрах видно, що стріляли чоловік і жінка, що знаходилися на балконі 10-го поверху. Про це сьогодні повідомляє «Інформатор».

Наразі невідомо, чому містяни влаштували стрілянину. Мешканці будинку розповіли, що такі дії несли небезпеку, оскільки поруч розташований дитячий майданчик.

Патрульні, які прибули на місце події, помітили, що чоловік і жінка, які перебували на балконі, були нетверезими. Сусіди та очевидці розповіли, що їхній сусід — 46-річний екс-військовий прокурор. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 17 лютого в Дніпрі поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який влаштував стрілянину з балкону одного з житлових будинків на вулиці Дмитра Донцова. Внаслідок збройного інциденту постраждала щонайменше одна особа.