Стрельбу в Днепре устроил экс-прокурор. Фото: tolknews.ru

https://racurs.ua/n122778-v-dnepre-pyanyy-eks-prokuror-ustroil-strelbu-s-balkona-jilogo-doma-smi-video.html

Ракурс

Стрельба из охотничьего ружья была зафиксирована в городе Днепр.

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Инцидент произошел вчера, около 16.30 во дворе дома на проспекте Поля, 27д. Очевидцы утверждают, что прозвучало несколько выстрелов. Свидетель смог сделать на свое мобильное устройство видеозапись. На кадрах видно, что стреляли мужчина и женщина, находившиеся на балконе 10-го этажа. Об этом сегодня сообщает «Информатор».

Пока неизвестно, почему горожане устроили стрельбу. Жители дома рассказали, что такие действия несли опасность, поскольку рядом расположе на детская площадка.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, увидели, что мужчина и женщина, находившиеся на балконе, были нетрезвыми. Соседи и очевидцы рассказали, что их сосед — 46-летний экс-военный прокурор. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, 17 февраля в Днепре полицейские задержали 37-летнего мужчину, который устроил стрельбу с балкона одного из жилых домов на улице Дмитрия Донцова. В результате вооруженного инцидента пострадал по меньшей мере один человек.