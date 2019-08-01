Келлі Найт Крафт, фото: The Times of Israel

https://racurs.ua/ua/n125020-senat-ssha-shvalyv-kandydaturu-novogo-predstavnyka-krayiny-pry-oon.html

Ракурс

Сенат США затвердив 57-річну Келлі Найт Крафт на посаду нового представника Сполучених Штатів при ООН.

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За відповідне рішення проголосували 57 сенаторів, проти — 33, ще 10 сенаторів утрималися, повідомляється на сайті Сенату.

Кандидатуру Крафт на цю посаду президент США Дональд Трамп висунув у травні.

Крафт — дружина американського вугільного мільярдера і багаторічного спонсора Республіканської партії Джо Крафта. У 2017 році вона стала послом США в Канаді.

Посада представника США при ООН залишалася вакантною впродовж семи місяців, після того, як 31 грудня 2018 року завершився термін повноважень попереднього представника США Нікі Хейлі. В результаті обов’язки представника країни в ООН виконував дипломат Джонатан Коен.

Раніше претендентом на цю посаду була речниця Державного департаменту США Гезер Нойєрт, проте в лютому вона зняла свою кандидатуру через сімейні обставини. За інформацією американських ЗМІ, під час оформлення документів, необхідних для роботи представником США в ООН, виявилося, що свого часу Нойєрт найняла няню, котра легально перебувала в США, однак не мала дозволу на роботу.