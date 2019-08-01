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Келлі Найт Крафт, фото: The Times of Israel
Сенат США схвалив кандидатуру нового представника країни при ООНhttps://racurs.ua/ua/n125020-senat-ssha-shvalyv-kandydaturu-novogo-predstavnyka-krayiny-pry-oon.htmlРакурс
Сенат США затвердив 57-річну Келлі Найт Крафт на посаду нового представника Сполучених Штатів при ООН.
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За відповідне рішення проголосували 57 сенаторів, проти — 33, ще 10 сенаторів утрималися, повідомляється на сайті Сенату.
Кандидатуру Крафт на цю посаду президент США Дональд Трамп висунув у травні.
Крафт — дружина американського вугільного мільярдера і багаторічного спонсора Республіканської партії Джо Крафта. У 2017 році вона стала послом США в Канаді.
Посада представника США при ООН залишалася вакантною впродовж семи місяців, після того, як 31 грудня 2018 року завершився термін повноважень попереднього представника США Нікі Хейлі. В результаті обов’язки представника країни в ООН виконував дипломат Джонатан Коен.
Раніше претендентом на цю посаду була речниця Державного департаменту США Гезер Нойєрт, проте в лютому вона зняла свою кандидатуру через сімейні обставини. За інформацією американських ЗМІ, під час оформлення документів, необхідних для роботи представником США в ООН, виявилося, що свого часу Нойєрт найняла няню, котра легально перебувала в США, однак не мала дозволу на роботу.
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