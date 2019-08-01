Кличко звернувся до НАБУ через заяву Богдана про хабар. Фото: kiev.klichko.org

https://racurs.ua/ua/n125021-klychko-zvernuvsya-do-nabu-cherez-zayavu-bogdana-pro-habar.html

Ракурс

До Національного антикорупційного бюро (НАБУ) звернувся голова Київської міськради Віталій Кличко з проханням відкрити кримінальне провадження за заявою очільника Офісу президента Андрія Богдана щодо пропозиції хабаря від невідомих осіб.

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Чиновник зазначив, що Богдан розповів про хабар в розмірі 20 млн дол., який був запропонований йому в інтересах Кличка, і наголосив, що нікого на ці переговори не уповноважував. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

Кличко заявив, що слова Богдана мають перевірити у рамках досудового розслідування. За його словами, необхідно встановити хто, від чийого імені і навіщо звертався до голови ОП, а також з’ясувати, чи отримав посадовець хабар.

Кличко наголосив, що вимагає або вибачень Богдана за неправдиву інформацію, або оголошення підозри встановленим особам. Чиновник заявив, що НАБУ має всі можливості для розслідування, і зазначив, що Богдан, якщо він сказав правду, має сприяти розслідуванню.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Кличко назвав заяву Богдана маніпуляцією та плітками.