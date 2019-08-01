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Кличка допитали у ДБР з другої спроби. Фото: Telekritika

Кличка допитали у ДБР з другої спроби

1 сер 2019, 18:24
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Мера Києва Віталія Кличка в середу, 31 липня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

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Як повідомила представник відомства Анжеліка Іванова, мер столиці дійсно був допитаний у ДБР. Також вона уточнила, що Кличко був запрошений на допит в якості свідка. Про це вона заявила у коментарі «Укрінформу».

Кримінальна справа, за якою свідчив голова Київської міської державної адміністрації, пов’язана з можливими незаконними діями під час укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку на території столиці.

Кличко викликали на допит ще 26 липня, але тоді на давання показів він не з’явився, а також не направив до відомства своїх представників.

Нагадаємо, що раніше Кличко звернувся до НАБУ із проханням відкрити кримінальне провадження за заявою глави Офісу президента Андрія Богдана щодо пропозиції хабара від невідомих осіб.


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