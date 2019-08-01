У Тернополі хлопець зарізав залицяльника матері і записав вбивство на відео. Фото: NewsOne

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Ракурс

У Тернополі в ніч на 1 серпня відбулося жорстоке вбивство. Молодик зарізав чоловіка, який залицявся до його матері, а процес вбивства зняв на камеру телефону.

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Повідомлення у правоохоронні органи надійшло близько 23.06 31 липня від лікарів бригади швидкої допомоги, які приїхали на виклик сусідки. Вони повідомили про те, що виявили тіло невідомого чоловіка, на якому було безліч колото різаних ран. Про це інформує прес-служба Національної поліції в Тернопільській області.

На місце злочину виїхали експерти і слідчо-оперативна служба. Як повідомив керівник відділу з розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Юрій Барабан, загиблим виявився 34-річний житель Тернополя.

Подруга загиблого, з якої він деякий час зустрічався, повідомила, що їхні стосунки не сподобалися її 22-річному сину. У ніч на 1 серпня між двома чоловіками сталася сварка, яка переросла у бурхливий конфлікт. В один момент хлопець схопив кухонний ніж, яким почав наносити численні удари залицяльникові своєї матері, а процес вбивства зняв на відео.

Потерпілий загинув на місці через травми, несумісні з життям. На даний момент триває слідство у ст. 115 частини 1 (умисне вбивство) Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, що раніше на Волині молода мати вбила свою новонароджену дитину. Тіло дівчинки, загорнуте у тканину і поліетилен, знайшли закопане неподалік від будинку зловмисниці у місті Устилуг.