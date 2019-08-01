В Тернополе парень зарезал ухажера матери и записал убийство на видео. Фото: NewsOne

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Ракурс

В Тернополе в ночь на 1 августа произошло жестокое убийство. Молодой человек зарезал мужчину, который ухаживал за его матерью, а процесс убийства заснял на камеру телефона.

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Сообщение в правоохранительные органы поступило около 23.06 31 июля от врачей бригады скорой помощи, приехавших на вызов соседки. Они сообщили о том, что обнаружили тело неизвестного мужчины, на котором было множество колото резаных ран. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области.

На место преступления выехали эксперты и следственно-оперативная служба. Как сообщил руководитель отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления Юрий Барабан, погибшим оказался 34-летний житель Тернополя.

Подруга погибшего, с которой он некоторое время встречался, сообщила, что их отношения не понравились ее 22-летнему сыну. В ночь на 1 августа между двумя мужчинами произошла ссора, которая переросла в оживленный конфликт. В один момент парень схватил кухонный нож, которым начал наносить множественные удары ухажеру своей матери, а процесс убийства заснял на видео.

Пострадавший погиб на месте из-за травм, несовместимых с жизнью. В данный момент продолжается следствие по ст. 115 части 1 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, что ранее на Волыни молодая мать убила своего новорожденного ребенка. Тело девочки, завернутое в ткань и полиэтилен, нашли закопанным неподалеку от дома злоумышленницы в городе Устилуг.