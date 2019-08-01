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Керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов. Фото: Цензор.НЕТ

Кравцов: «Укрзалізниця» відмовиться від купівлі рушників та вишиванок на суму 1,53 млн грн

1 сер 2019, 18:01
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Євген Кравцов, голова правління акціонерного товариства «Укрзалізниця», наказав скасувати закупівлю вишиванок та вишитих рушників.

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Крім того він доручив провести аудит філії «Центр сервісного забезпечення», яке підписало тендер на закупівлю цих речей. Про це Кравцов 1 серпня повідомив на власній сторінці у Facebook.

Рушники і вишиванки купувати не будемо. Поставив завдання новому директору з питань закупівель Сергію Довгаленко зробити повний аудит процедур закупівель УЗ. І окремо — аудит «найвідомішої» профільної філії «Центр сервісного забезпечення», яка славиться дивними замовленнями. Термін — один місяць, — йдеться у повідомленні.

Раніше Кривцов доручив скасувати закупівлю подарункових наборів. Залізничники планували купити сувенірні підстаканники з логотипом «УЗ» на суму понад 1 млн грн.

Нагадаємо, сьогодні ресурс «Залізниця без корупції» оприлюднив інформацію про те, що «Укрзалізниця» підписала два контракти на закупівлю 200 одиниць вишиванок та рушників. Загальна сума цих речей повинна скласти 1,53 млн грн. Одна лляна сорочка з вишивкою ручної роботи повинна була обійтися в 4,1 тис. грн, а один рушник оцінювався у 3,6 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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Кравцов: «Укрзалізниця» відмовиться від купівлі рушників та вишиванок на суму 1,53 млн грн

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