«Укрзалізниця» закупить вишиванки по 4 тис. грн за одиницю. Фото: "Основа"

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«Укрзалізниця» купує по 200 одиниць вишиванок та рушників, загальна сума яких складе 1,53 млн грн. Філія «Центр сервісного забезпечення» за результатами тендеру вже підписала два контракти на закупівлю.

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Чоловічі і жіночі вишиванки по 100 одиниць закуплять у компанії «Скорвеус», заснованої лише чотири місяці тому на вулиці Магнітського в Києві. До речі, за цією адресою зареєстровано ще 700 фірм. Про це повідомляє ресурс «Залізниця без корупції».

Вартість лляних сорочок з вишивкою ручної роботи, які поставляються від виробника «Домашній текстиль», становить 4,1 тис. грн за одиницю. На тендері «Укрзалізниця» відхилила пропозицію конкурента, яка була у три рази дешевша, від компанії «Торговий Дім Еней», аргументувавши це тим, ніби компанія не надала необхідні документи.

Також «Укрзалізниця» підписала контракт з фірмою «ТК-Домашній Текстиль» на закупівлю лляних рушників з вишивкою. Ця ж фірма є виробником вишиванок, які вона надає компанії «Скорвеус». Вартість даних рушників, які закупить «Укрзалізниця», становить 3,6 тис. грн за одиницю. Як наголошується у повідомленні, на одному з популярних сайтів з вишитими товарами ціна найдорожчого рушника з вишивкою ручної роботи становить 1,2 тис. грн.

Відзначимо, що компанія «ТК-Домашній Текстиль», що зареєстрована у Києві, за останні три роки уклала державні контракти на загальну суму близько 100 млн грн.

Нагадаємо, що цього року «Укрзалізниця» з метою поновлення пасажирських електричок для приміського сектора запланувала придбання поїздів для Запорізької та Дніпропетровської областей. Для цього планується виділити близько 110 млн дол.